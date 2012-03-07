Суд заборонив виселяти соціально-реабілітаційний центр «Сполох»

Київ. 7 березня. УНІАН. Постановою Київського апеляційного господарського суду задоволено апеляційну скаргу прокуратури Деснянського району міста Києва та скасовано рішення Господарського суду м. Києва, яким Всеукраїнська громадська організація «Спеціальний експериментальний соціально-реабілітаційний центр «Сполох» була зобов’язана виселитися з нежитлового приміщення загальною площею 2491 кв. м. в будинку №16-а літера А на вул.Сабурова.

Як повідомляє прес-служба прокуратури м.Києва, дане приміщення є власністю територіальної громади м. Києва та вже 11 років перебуває в безоплатному користуванні організації для надання освітніх послуг. У ньому навчалося 2 тис. 400 учнів (як інвалідів, так і здорових дітей).

За принципової позиції прокуратури Деснянського району м. Києва діти-інваліди і надалі зможуть навчатися в орендованих приміщеннях Всеукраїнської громадської організації «Спеціальний експериментальний соціально-реабілітаційний центр «Сполох».