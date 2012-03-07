Доступ до інтернету в метро Києва до Євро-2012 не з'явиться

Київ. 7 березня. УНІАН. Доступ до інтернету в київському метро до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року не з`явиться.

Про це пише газета «КоммерсантЪ-Украина».

Видання зазначає, що лише вчора Головне управління економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації оголосило конкурс із залучення інвестора для реалізації проекту. Він передбачає будівництво мережі, яка охопить 44 станції (окрім шести наземних). Орієнтовна вартість проекту – близько 70 млн. грн., крім того, переможець конкурсу повинен буде внести до міського бюджету 3,5 млн. грн. на розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури Києва.

Проект передбачає, що роботи з модернізації мережі проведе генеральний підрядник – переможець інвестконкурсу, а потім продасть мережу консорціуму з трьох мобільних операторів.

"Потім ми вже самі вирішимо, як нею управляти, можливо, передамо в управління підряднику", – зазначив директор із корпоративного управління "Астеліта" Юрій КУРМАЗ.

Він пояснює, що консорціум було створено, оскільки одній компанії набагато простіше домовитися з метрополітеном.

Вперше про проект модернізації мобільної мережі в метро заговорили ще минулого літа: в липні відповідну пропозицію вніс Кабінет міністрів, а в серпні КМДА заявила про рішення провести конкурс. Але після цього реалізація проекту загальмувалася. Головне управління економіки та інвестицій КМДА звинувачувало в затримці проекту керівництво метрополітену, якому було доручено підготувати техніко-економічне обгрунтування (ТЕО). А в метрополітені стверджували, що узгодження ТЕО затримує Головне управління транспорту та зв`язку КМДА.

В результаті тепер будівництво мережі навряд чи вдасться закінчити до фіналу Євро-2012, як це планувалося раніше. В липні віце-прем`єр Борис КОЛЕСНІКОВ заявляв "Коммерсанту", що UEFA наполягав на включенні до програми підготовки до чемпіонату пункту про впровадження послуги доступу до інтернету в київському метро. Тепер на проведення самого конкурсу піде близько місяця, говорить начальник управління з питань інвестиційної політики КМДА Олег СВІТЛИЧНИЙ. Ще півроку у переможця конкурсу буде на розробку й затвердження проектно-кошторисної документації й два місяці на подачу графіку фінансування та реалізації проекту.

"Навіть якщо опустити всі процедури й почати купувати обладнання прямо зараз, до чемпіонату можна встигнути побудувати мережу хіба що на центральних станціях", – стверджує директор департаменту регуляторно-правового забезпечення "Київстара" Андрій ОСАДЧУК.

Як пише газета, справжня причина затримки проекту – тривалі переговори про його вартість, стверджують оператори. В першій постанові уряду вона оцінювалася в 224,5 млн. грн., але вже через місяць КМДА знизила її майже на третину.

"Це були вельми умовні цифри, практично не підкріплені розрахунками, – розповідає директор із корпоративного управління "Астеліта" Ю.КУРМАЗ. – Нинішня вартість близька до реальної".

Втім, один із керівників іншого мобільного оператора на правах анонімності стверджує, що вартість проекту неодноразово намагався завищити потенційний переможець конкурсу. Практично всі оператори стверджують, що ним стане компанія ЕСУ, "дочка" австрійського концерну EPIC і власник 92,79% акцій "Укртелекому". Вона працює на українському ринку з 2005 року й неодноразово виступала підрядником із будівництва мереж МТС і "Київстара". У самій компанії свою участь у конкурсі не коментують.

Нова мережа в метрополітені важлива для операторів, адже нинішня, що належить компанії "Проксимус", яка здає її в оренду, побудована ще в 2004 році. "Проксимус" використовує невелику смугу частот, що забезпечує лише голосову телефонію й не дозволяє надавати доступ до інтернету за технологіями GPRS і EDGE.

"Світовий досвід показує, що саме мобільний інтернет і SMS – найбільш затребувані послуги в метро, говорити там просто незручно через шум", – пояснив гендиректор "Астеліта" Олександр БАРИНОВ.

Оператори навіть намагаються забезпечити в метрополітені 3G-зв’язок, але поки їм не дозволяє Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сфері зв`язку та інформатизації. "Незрозуміло, кому під землею заважатиме наша робота в 3G-частотах, – обурюється керівник одного з мобільних операторів. – Але думаю, ближче до запуску проекту нам вдасться переконати всіх у привабливості цієї ідеї".