У Києві викрито групу шахраїв, які протиправно заволоділи 12 млн. грн.

Київ. 7 березня. УНІАН. У Києві викрито злочинну групу, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами громадян на суму понад 12 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, дев’ятеро учасників злочинної групи під виглядом сприяння у забезпеченні житлом на пільгових умовах за державними соціальними програмами і шляхом створення житлового кооперативу за ціною значно нижчою від ринкової шляхом обману заволоділи грошовими коштами 96 громадян.

Слідчим управлінням ГУ МВС України в м. Києві за погодженням прокуратури міста порушено кримінальну справу.

Троє зловмисників перебувають під вартою, відносно інших трьох обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. Щодо двох на даний час вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу, одну особу оголошено в розшук.

Досудове слідство у справі триває, нагляд за яким здійснюється галузевим відділом прокуратури Києва.