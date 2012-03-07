Активісти виступили проти приватизації релігійних святинь

Київ. 7 березня. УНІАН. Громадські активісти виступають проти приватизації Печерської та Почаївської Лаври, а також «рейдерського захоплення Української православної церкви».

Як передає кореспондент УНІАН, про вони заявили під час акції протесту біля Києво-Печерської Лаври.

Учасники акції вибудували біля центрального входу до заповідника імпровізовану стіну з картонних ящиків, яка символізувала бар’єр для патріарха Московського і всія Русі КИРИЛА.

«Фактично під керівництвом КИРИЛА на даний момент відбувається захоплення влади в Московському патріархаті, в Українській православній церкві», - сказав голова Всеукраїнського комітету «Наступ» Руслан СЕКЕЛА.

Тримаючи плакати з написами «Стоп, Кирило», «Стоп, ФСБ», «Стоп, рейдери» та «Народу – святині», учасники акції виступили також проти прийняття законопроекту про приватизацію Печерської та Почаївської лаври. Після цього вони провели символічне «вигнання» своїх активістів у масках патріарха КИРИЛА та митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела (САВВІНА).

Як повідомлялося, група народних депутатів із фракцій більшості 12 січня 2012 року зареєструвала у парламенті законопроект № 9690 «Про внесення змін до деяких законів України (щодо передачі об’єктів культурної спадщини релігійним організаціям)».

Законопроект передбачає передачу об’єктів культурної спадщини національного значення у безоплатне користування або у власність релігійних організацій. Документом пропонується уряду «у тримісячний строк вирішити питання стосовно передачі об’єктів, розташованих у Кременецькому районі, Свято-Богоявленському жіночому монастирю Тернопільської єпархії і Почаївській Свято-Успенській Лаврі Української православної церкви, а об’єктів, розташованих у місті Києві, – Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі (чоловічому монастирю) Української православної церкви без права відчуження».

Законопроект містить перелік з 10 сторінок пам’яток архітектори та культури, розміщених на території Почаївської та Києво-Печерської лаври, які пропонується виключити зі списку пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації.