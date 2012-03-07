Будівництво «легкого метро» на Троєщині пришвидшать

Київ. 7 березня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ доручив пришвидшити роботи з будівництва «легкого метро» на Троєщині.

Як повідомляє прес-служба КМДА, О.ПОПОВ підписав розпорядження про термінове виконання робіт з реконструкції з добудовою трамвайної лінії в систему легкового рейкового транспорту на житловому масиві Троєщина. Йдеться про трамвайну лінію від вулиці Милославської до пересадочного вузла на міську кільцеву електричку.

І та ІІ черги будівництва об’єкту мають завершити до кінця травня поточного року.

Окремим розпорядженням О.ПОПОВ також створив штаб з координації дій із будівництва трамвайної лінії, який очолив заступник голови КМДА Михайло КУЧУК.

Нагадаємо, що столична влада взяла курс на модернізацію системи громадського транспорту. Так, цією програмою передбачено не лише оновленні та розширення рухомого складу громадського транспорту, а й модернізація, реконструкція трамвайних ліній як у центрі, так і в спальних районах міста.