Юні дизайнери Деснянщини продемонстрували весняну колекцію мод

Київ, 7 березня. УНІАН. Вихованці Деснянського центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями презентували весняну колекцію мод власного виробництва.

Як повідомили УНІАН в Деснянській райдержадміністрації, весняне дефіле було присвячене Міжнародному жіночому дню і направлене на соціальну адаптацію дітей та молоді з функціональними обмеженнями, допомогу у самореалізації власних можливостей і здібностей.

Діти продемонстрували гостям свята одяг та прикраси власного виробництва, підготували святковий концерт, чим проявили себе творчими особистостями, які, незважаючи на недуг, вміють привернути до себе увагу.

"Ці діти, як і всі ми, також прагнуть самореалізовуватися і брати активну участь у громадському житті суспільства, а ми, у свою чергу, маємо виховати у собі соціальну відповідальність і влитися в ряди, де не буде кордонів між здоровим суспільством та інвалідами", - зазначили організатори свята.

На думку представників Деснянського районного центру реабілітації, проведення таких заходів допомагає відродити у дітей упевненість у собі і у тому, що вони потрібні людям та суспільству.