Інспектори "Київблагоустрою" матимуть спеціалізовану форму

Київ. 7 березня. УНІАН. Інспекторів Головного управління контролю за благоустроєм вдягнуть у спеціалізовану форму.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, першому заступнику голови КМДА Олександру МАЗУРЧАКУ презентували дві концепції спеціалізованої форми, які розроблені різними ательє.

У кожному з варіантів представлено літній та зимовий одяг.

«Вважаю, що введення форми підвищить прозорість діяльності інспекторського складу, його статус і престиж, що також позитивно вплине на повагу збоку громадян та суб’єктів господарювання», – зауважив начальник Головного управління контролю за благоустроєм Сергій САДОВОЙ.

О. МАЗУРЧАК наголосив, що запропоновані зразки спеціалізованої форми для інспекторів відповідають загальним вимогам, проте мають певні недопрацювання.

Всі зауваження фахівці ательє врахують та упродовж найближчого часу варіанти одягу будуть повторно представлені для прийняття остаточного рішення.