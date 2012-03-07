У Дарниці відбувся фестиваль аматорського мистецтва "ArtTalentFes"

Київ, 7 березня. УНІАН. В Палаці культури "Дарниця" відбувся фестиваль аматорського мистецтва "ArtTalentFest-2012".

Як повідомили УНІАН у Дарницький райдержадміністрації, для участі у фестивалі запрошувались хореографічні колективи державних загальноосвітніх закладів, закладів додаткової освіти, муніципальних установ та інші творчі колективи усіх напрямків танцювального мистецтва.

Журі фестивалю складалось з визнаних авторитетів хореографічного мистецтва, відомих діячів культури та мистецтва: заслужена артистка України Алла РУБІНА, заслужений працівник культури України Микола ПЕРЕСУНЬКО, заслужений діяч мистецтв України Валерій ШКОРІНЕНКО, заслужений працівник культури України Григорій ВОРОНОВ, заслужений діяч мистецтв України Олена КАПУСТЯНСЬКА. Очолював журі - народний артист України Григорій ЧАПКІС.

У фестивалі взяли участь близько 20 хореографічних колективів з різних міст України.