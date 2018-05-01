Стань учасником Євро-2012

Київський міський центр зайнятості за зверненням НСК "Олімпійський" сприяє у підборі співробітників для забезпечення заходів, що проводитимуться на спортивних аренах Києва та України. Незабаром сучасні євроарени у Києві, Львові, Харкові та Донецьку прийматимуть 16 матчів чемпіонату Європи з футболу.

УЄФА висуває високі вимоги до арен, у тому числі й до безпеки вболівальників. На приймаючих стадіонах вона забезпечуватиметься спеціально підготовленими фахівцями — стюардами. Про це, поки ще незвичну для України, професію "Віснику ринку праці" розповів начальник відділу координації стюардів та медицини НСК "Олімпійський" Андрій ТАРАН.

- Що таке стюардинг? Де й коли ця професія з`явилася?

- Стюардинг — поняття абсолютне нове для нашої країни, але у багатьох країнах стюард вже доволі поширена професія. Вперше поняття "стюард" з`явилося у Європі у середині ХХ століття. Це був спіробітник, який супроводжував гостей до їхніх місць.

Серед стюардів немає гендерної дискримінації: чоловік ти чи жінка — не має значення. Головне, щоб тобі виповнилося 18 років і ти мав хоч якесь уявлення про стюардинг. І не плутайте стюардів на стадіоні та стюардес у літаках, тому що інколи доводиться чути. Що НСК "Олімпійський" набирає стюардес.

- Що потрібно, аби стати стюардом?

- Ніяких надзвичайних вимог. Кого б ви хотіли зустріти на стадіоні та до кого звернутися? Вочевидь, ця людина має бути комунікабельною, відповідальною та вміти працювати у команді, адже взаємодія з колегами є одним з основних чинників успіху. Дуже важливо знаходити спільну мову з глядачами та вміти вирішувати конфлікти це на початковій стадії. Для цього ми проводимо співбесіди, навчання та відбираємо найкращих кандидатів.

- Хто займається підготовкою стюардів на НСК "Олімпійський?

- Готують стюардів кваліфіковані фахівці Центру підготовки персоналу з управління та безпеки спортивних споруд. Вони отримали відповідні сертифікати європейського зразка. Пройшовші у вересні 2011 року в Києві навчання для представників стадіонів та прйимаючих міст країни.

- Чи поділяють стюардів на категорії?

- Так, поділяють. Стадіон розподілено на зони таким чином, щоб забезпечити максимальну безпеку на стадіоні. За кожну з таких зон відповідає головний стюард, йому підпорядковані старші стюарди ті їхні команди стюардів.

- Які переваги отримує стюард, працюючи на "Олімпійському"?

- Працюючи на НСК "Олімпійський", людина отримує досвід спілкування з глядачами та гостями спортивної арени. По закінченні навчання та стажування на стадіоні стюард одержує сертифікат національного зразка, який дає йому змогу працювати на будь-якому стадіоні нашої країни, а після сертифікації стадіону представниками УЄФА — й за її межами. Крім того, це можливість взяти участь в організації проведення європейського чемпіонату, матчів національної збірної та ігор прем`єр-ліги України за участю київського "Динамо".

- Скільки стюардів обслуговуватимуть НСК "Олімпійський" під час Євро-2012?

- Під час звичайних матчів на стадіоні працює 700-800 стюардів — такої кількості цілком достатньо. Однак до євро-2012 прикута особлива увага, до нас приїдуть вболівальники з різних країн світу, отже заходи безпеки та гостинність мають бути безпрецедентними. Тож, згідно з нормами УЄФА, під час Євро-2012 на стадіоні НСК "Олімпійський" працюватимуть від 1000 до 1360 стюардів.

- У Європі є практика створення на базі стадіонів "клубів стюардів". Організацій з власною корпоративною культурою, своїм устроєм. Чи планується створення такого клубу на НСК "Олімпійський"?

- На базі НСК "Олімпійський" створено Центр підготовки стюардів, де постійно проводяться тренінги. Стюарди знайомляться з культурою стадіону, дізнаються більше один про одного, тим самим започатковуючи стюардський рух на арені.

"Вісник ринку праці"