Згоріла будівля на території спортбази «Святошино»

Київ. 7 березня. УНІАН. 6 березня о шостій годині вечора сталася пожежа на 19 км Житомирського шосе, інформує ГУ МНС в м.Києві.

На території спортивної бази «Святошино» в 1-поверховій будівлі з мансардою оздоровчого комплексу через коротке замикання зайнялася електрощитова. Першими побачили пожежу охоронці, які й викликали на допомогу рятувальників. За лічені хвилини на місце прибули декілька пожежно – рятувальних підрозділів. Аби вогонь не захватив усю будівлю, вогнеборці за півгодини локалізували пожежу, ще через годину вони повністю її ліквідували.

Під час виникнення пожежі в приміщенні нікого не було і люди не постраждали.

Внаслідок згоріло та розібрано 250 кв. м покрівлі та дерев’яних конструкцій мансардового поверху, пошкоджено облицювання стін, стелі, меблів та обладнання першого поверху.

Як розповіли згодом охоронці, останній раз відвідувачі заходили до оздоровчого комплексу в неділю, після того заклад не функціонував.