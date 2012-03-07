Офіційний туристичний логотип Києва стане відомий після березневих свят

Київ. 7 березня. УНІАН. Завершився другий етап конкурсу «Логотип та стиль міста Києва».

Як інформує портал Київської влади з посиланням на Головне управлінні з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Київської міськдержадміністрації.6 березня закінчилось інтернет-голосування на сторінці http://newlogo.kiev.ua та прийом СМС.

Підсумки конкурсу «Логотип та стиль міста Києва» будуть підведені на засіданні Оргкомітету після закінчення березневих свят.

«Вже найближчим часом столиця отримає логотип, якій буде використовуватися як туристична символіка – на футболках та сувенірах. Його буде запатентовано, при цьому авторські права перейдуть до територіальної громади. Автор зображення-переможця отримає грошову винагороду. Хочу підкреслити, що логотип в жодному разі не замінить офіційний герб міста Києва», – пояснив заступник голови КМДА Олександр ПУЗАНОВ.

Довідка УНІАН. Конкурс «Логотип та стиль міста Києва» було розпочато у жовтні 2011 року. На першому етапі конкурсу на адресу КМДА надійшло 130 робіт. Професійне журі, до складу якого увійшли дизайнери та викладачі київських навчальних закладів, відібрало з них 10 зображень. Після доопрацювання авторами, вказані 10 логотипів вийшли у другий тур, який розпочався 6 лютого 2012 року. Роботи було розміщено на окремій сторінці http://newlogo.kiev.ua, де за них мали змогу проголосувати всі охочі авторизовані користувачі соціальних мереж. Крім того, бажаючі голосували надсилаючи СМС-повідомлення на короткий номер 44-43.