Попов привітав всіх жінок зі святом 8 Березня

Київ. 7 березня. УНІАН. Голова Київської міської держадміністрації Олександр ПОПОВ привітав всіх жінок з святом 8 Березня.

Текст вітання розміщено на офіційному сайті столичної влади.

«Жінка – духовна основа нашого суспільства. Її роль у процесі розвитку та демократизації України колосальна. Адже невичерпна жіноча енергія, нескінченна ініціативність стають рушійною силою соціальних, культурних, економічних і політичних перетворень нашої країни та міста на краще», - зазначає голова КМДА.

За словами О.ПОПОВА, саме жінки кожного дня творять історію і у їхніх руках, «без перебільшення, майбутнє нашого міста».

« Ви, даруючи нове життя, формуєте світогляд, створюєте умови для розвитку кожної окремої особистості і нації в цілому. Ви оточуєте своїх близьких любов’ю та увагою, вдало поєднуючи це з роботою, кар’єрними успіхами та визначними досягненнями», - відзначив О.ПОПОВ.

Він подякував жінок за підтримку і турботу, наполегливість та активну громадську позицію.

«Нехай кожна хвилина вашого життя буде сповнена радістю і любов’ю, хай завжди вас оточують тепло і увага, а у домівках панують затишок і злагода. Будьте щасливими та коханими!», - побажав О.ПОПОВ.