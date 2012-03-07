У Виставковому центрі 4-6 квітня відбудеться чемпіонат України з перукарського мистецтва

Київ, 7 березня. УНІАН. У Міжнародному виставковому центрі (м. Київ, пр-т Броварський, 15) з 4 по 6 квітня відбудеться XVІ Відкритий чемпіонат України з перукарського мистецтва, нігтьової естетики та макіяжу, а також чемпіонат України серед спеціалізованих навчальних закладів та майстер-класів для керівників салонів краси і перукарів.

Про це УНІАН повідомили у Шевченківській райдержадміністрації.

До участі у фестивалі запрошуються майстри перукарської справи та керівники салонів краси для набуття досвіду удосконалення надання побутових послуг населенню відповідно до передових технологій.

Довідки з питань проведення чемпіонату можна отримати за телефонами: (044)249-35-35, (095)282-83-42, а також за електронною адресою: e-mail: beauty@krasa.com.ua. Контактна особа - Тесленко Анна.

Телефон для довідок: 235-13-99 - відділ торгівлі та споживчого ринку Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.