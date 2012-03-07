У Києві перевищений епідпоріг по захворюваності на грип

Київ. 7 березня. УНІАН. У Києві перевищений епідемічний поріг по захворюваності на грип.

Як інформує сайт Агентство Медичні новини, про це повідомила завідуюча лабораторією респіраторних інфекцій інституту епідеміології та інфекційних захворювань ім. Громашевського Академії медичних наук України Алла МИРОНЕНКО.

"В Україні відмічається підвищення захворюваності на грип. У Києві і у Чернігові дещо перевищений епідпоріг. У Києві на цьому тижні захворіло 29 тис. 415 людей, що на 2% перевищує епідпоріг. За нормою має бути 102 людини на 10 тис населення, а захворіло – 104. Цей грип того штаму, який ми і прогнозували - H3N2 (Берт). Він з`явився в Україні в цьому році", - розповіла А. МИРОНЕНКО.

За словами експерта, від цього грипу можуть з`явитися ускладнення такі як бронхіт, пневмонія, і загострення хронічних процесів, які є у людини. Якщо захворіла дитина, лікувати її можна вдома, якщо немає запалення бронхів або пневмонії.