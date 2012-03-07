Попов привітав переможниць конкурсу «Киянка року-2011»

Київ. 7 березня. УНІАН. Напередодні Міжнародного жіночого дня голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ вручив пам’ятні нагороди і привітав переможниць конкурсу «Киянка року-2011».

Як повідомляє офіційний портал столичної влади, цього року відзначили 14 жінок у наступних номінаціях: «Жінка – лідер року», «Жінка – державний службовець», «Краща жіноча ініціатива», «За внесок жінки у розвиток культури та мистецтва», «За внесок жінки у розвиток духовності», «Жінка – активна громадська діячка», «Жінка – підприємець року», «Жінка у благодійницькій діяльності». Серед фіналісток за підсумками 2011 року такі відомі особистості, як: Галина Савка – артистка оригінального жанру та Валентина Шевченко – перша в Україні жінка – високопосадовець.

Загалом учасницями міської конкурсної програми були жінки – киянки, які своєю діяльністю сприяють розвитку усіх сфер суспільного життя міста, є неформальними лідерами в різних галузях, впливають на громадське життя столиці.

У вітальному слові О. ПОПОВ зазначив: «Особливо приємно знаходитись тут серед найкращих жінок Києва, які мають активну громадську позицію і є лідерами. Завдяки невтомній праці киянок у столиці виникають нові громадські ініціативи та реалізуються різноманітні проекти У Вас дуже відповідальна місія у нашому суспільстві і у наших сім’ях. Ви виховуєте й навчаєте наших дітей, Ви маєте високі посади і позиції для розвитку країни і столиці, зокрема, і за це Вам велика подяка».

Очільник КМДА побажав присутнім здоров’я, родинного затишку, любові і добра з нагоди Міжнародного жіночого дня – 8 Березня.