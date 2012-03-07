Медпрацівники отримуватимуть надбавки

Київ. 7 березня. УНІАН. Медпрацівникам установ-учасниць пілотного проекту з реформування системи охорони здоров`я встановлюватимуться надбавки.

Як інформує Урядовий портал, відповідну постанову «Про деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я, що є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я» Кабінет міністрів України прийняв 5 березня. Цим документом затверджено порядок визначення надбавок за обсяг та якість виконання роботи працівникам закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу та є учасниками пілотного проекту з реформування галузі.

В повідомленні зазначається, що урядова постанова підготовлена на виконання статті 10 закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві».

В рішенні Кабміну йдеться про те, що в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах, надбавки встановлюватимуться лікарям загальної практики – сімейної медицини, лікарям – педіатричним дільничним, лікарям – терапевтам дільничним, сестрам медичної загальної практики – сімейної медицини, сестрам медичним дільничним, фельдшерам.

Передбачено, що реалізація постанови стимулюватиме працівників закладів охорони здоров’я, що є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я, до належного виконання посадових обов’язків та надання якісних послуг населенню.