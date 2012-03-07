Уряд виділить Київському центру серця цьогоріч 39 млн. грн.

Київ. 7 березня. УНІАН. На забезпечення функціонування Київської міської клінічної лікарні «Київський міський центр серця» у 2012 р. заплановано спрямувати 39 млн. грн. субвенції з державного бюджету.

Як інформує Урядовий портал, порядок та умови надання відповідної субвенції з держбюджету міському бюджету м. Києва ухвалено на засіданні Кабінету міністрів України 5 березня.

Згідно з урядовим документом, головним розпорядником субвенції є Міністерство охорони здоров’я. Субвенція буде спрямована на придбання медикаментів та витратних матеріалів, а також медичне обладнання.