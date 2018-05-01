Транспортний колапс скасовується

Незважаючи на те, що столична система громадського транспорту за визначенням є найкращою в Україні, у всіх соцопитуваннях транспортна проблема фігурує у першій десятці найбільш актуальних для Києва. І це не випадково. Скажений ритм життя в мегаполісі розвиває у мешканців звичку особливо неприязно ставитися до черг, дорожніх пробок, тривалих очікувань громадського транспорту і всього іншого, що здатне відібрати мало не найголовнішу цінність великого міста - час.

У Києві прийнято блага життя перевіряти мірилом часу. Тут приказка "Час - гроші" наповнена для всіх зрозумілим, конкретним змістом. Дратує, коли в ранкові або вечірні години "пік" ти не можеш утиснутися до набитого автобусу або тролейбусу і змушений витрачати зайві 10-15 хвилин на очікування наступного. І навпаки, наздогнати транспорт, який вже від`їжджає, або вскочити у останню секунду в метро, коли двері вже зачиняються - вважається величезною удачею. "Хто виграв час, той виграв все", - говорили мудреці. Кияни розуміють це прислів`я по-своєму.

Тема транспорту входить у трійку найпопулярніших скарг до столичного Call-центру. А після заклику глави КМДА Олександра Попова до киян висловлювати свої побажання щодо модернізації системи громадського транспорту кількість дзвінків на цю тему зросла ще більше, каже начальник Call-центру Наталія Данько.

Головні прохання і побажання киян до громадського транспорту - скоротити час очікування маршруток, автобусів і тролейбусів, покращити їх технічний стан, а також відкрити маршрути громадського транспорту тими вулицями, де він ще не їздив.

Цього року міська влада закупила близько 400 нових автобусів і тролейбусів. За повідомленнями прес-служби КМДА, днями перша партія — сто одиниць - була доставлена ​​до Києва і вже виїхала на маршрути. Причому, якщо проаналізувати дзвінки киян у Call-центр та траси маршрутів, на які виїхав транспорт, можна констатувати: за допомогою нових машин міська влада намагається вирішити відразу всі аспекти транспортної проблеми міста.

По-перше, нові машини були розподілені на ті маршрути, де, як скаржилися пасажири, інтервал руху був утомливо великим. Зокрема, на автобусні маршрути №№ 23, 24, 45, 55, 69 та інші. Тепер замість 15-20 хвилин інтервал руху тут становить 5-6 хвилин. Скажімо, на маршруті № 69, який курсує від вул. Литвиненко-Вольгемут до Палацу спорту, працювало 10 містких автобусів і 12 маршруток № 554. І при такій кількості транспорту люди все одно скаржилися в Call-центр, що доводиться довго його чекати та ще й їхати, як оселедці в бочці. Тепер по маршруту будуть ходити 24 автобуса надвеликої місткості - з інтервалом всього 5 хвилин.

Нові тролейбуси пустили на маршрут № 14. А вивільнені машини заповнили недолік рухомого складу на інших проблемних маршрутах: № № 3, 27, 46 та інших.

Звичайно, проблемних маршрутів в Києві набагато більше. Зокрема, судячи з дзвінків киян, бажано було б додати транспорту на автобусний маршрут № 72, на тролейбусні маршрути №№ 19 і 26. Однак три чверті закупленого транспорту ще не дісталися до Києва, так що є надія, що і ці проблеми вирішаться у найближчому майбутньому.

По-друге, завдяки новій техніці в Києві зроблено спробу вирішити проблему розвантаження найбільш жвавих трас від великої кількості маршруток. Наприклад, за маршрутом № 55 - від Ленінградської площі до вул. Басейної - їздило всього 7 автобусів (з інтервалом мінімум 12 хвилин) і 20 маршруток № 553. Після того, як на маршрут додалося ще 7 автобусів, необхідність в маршрутках практично відпала.

Звичайно, маршрутки навряд чи скасують повністю - є ж охочі проїхатись дорожче, але в більш "вузькому колі" пасажирів. Однак якщо маршрутки й залишаться, то в мінімальній кількості. А значить вулиці, по яких вони ходили, стануть хоч трохи вільніше.

За розрахунками "Київпастрансу", потреба в альтернативних перевезеннях - за допомогою маршрутних таксі - відпадає на більшості маршрутів, куди надійшли додаткові автобуси і тролейбуси. Тобто мікроавтобусів зменшиться на самих перевантажених вулицях, в тому числі в районі Караваєвих дач, на Окружній, на дніпровських мостах та поблизу НСК "Олімпійський".

Менше маршруток - менше пробок. А значить, зможуть економити час у дорозі як пасажири громадського транспорту, так і автомобілісти.

Скоротити кількість маршруток у місті та залишити тільки кращі за технічним станом і якістю обслуговування. Такі плани озвучувалися ще років десять тому. Але сьогодні, схоже, вони стали, нарешті, втілюватися в життя.

До речі, в Call-центр часто-густо надходили скарги від киян щодо технічного стану мікроавтобусів на цих маршрутах та культури поводження з пасажирами. Інваліди скаржилися, що їх позбавляють права на пільговий проїзд, незважаючи на наявність посвідчень. У тролейбусах "Київпастрансу" і вони, і всі пенсіонери катаються безкоштовно, так що сумувати за маршрутками вже точно не стануть. До того ж нові автобуси і тролейбуси не просто мають "низьку посадку", а й обладнані спеціальними пандусами, які дозволяють безперешкодно потрапляти у салон і молодим батькам з колясками, та інвалідам. І це третя проблема, яку міська влада намагається вирішити за допомогою оновлення парку громадського транспорту: підвищити його комфортність і доступність.

Петро Залужний