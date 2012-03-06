Київ презентував свої інвестиційні можливості у Каннах

Київ. 6 березня. УНІАН. Київська міська державна адміністрація презентувала свій стенд на найбільшій Міжнародній виставці з нерухомості MIPIM у Каннах, що відкрилась сьогодні та триватиме по 9 березня.

Як інформує прес-служба КМДА, можливості української столиці презентує київська делегація на чолі з заступником голови КМДА Русланом КРАМАРЕНКОМ.

«Ми зробили масштабну презентацію Києва і можливості інвестувати в місто. Крім того, наш стенд дозволяє ознайомитися з основними напрямками Стратегії розвитку Києва до 2025 року. Такої «концентрації мільярдів» немає, мабуть, на жодній виставці. Якщо хоча б кожен десятий з відвідувачів виставки, зацікавиться Києвом, це вже буде величезний прорив”, - сказав Р.КРАМАРЕНКОМ. Він зазначив при цьому, що Краснодарський край, наприклад, минулого року за один день роботи на цій виставці підписав договорів на 1 мільярд доларів США.

Як відзначається в повідомленні прес-служби КМДА, MIPIM – провідна європейська інвестиційна виставка комерційного будівництва. Вона щорічно збирає на площі 18000 кв. метрів понад 17 тис. ключових гравців ринку нерухомості. Учасниками MIPIM також є представники влади, девелопери, консультанти, архітектори.