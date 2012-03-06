На сімейну та молодіжну політику у Києві виділено 10 млн. грн.

Київ. 6 березня. УНІАН. На розбудову сімейної та молодіжної політики у Києві з міського бюджету виділено 10 млн. грн.

Як інформує прес-служба Київської міської державної адміністрації, про це на зустрічі з соціально активними у сфері молодіжної та сімейної політики столиці жінками-матерями сказав голова КМДА Олександр ПОПОВ.

За його словами, цього року фінансова підтримка сімейної та молодіжної політики з боку міської влади збільшилась удвічі. А зокрема на реалізацію молодіжних проектів передбачено 1 млн. грн.

Під час зустрічі громадські діячки презентували свої організації та висловили пропозиції щодо співпраці з міською владою.

Очільник КМДА зазначив, що міська влада усіляко сприятиме діяльності громадських ініціативних об’єднань у місті.

На завершення заходу О.ПОПОВ привітав жінок зі святом 8 березня та подякував за їхню роботу на благо столиці.

«У нас дійсно дуже цікаві перспективи, великі амбітні плани. Маючи таку потужну громадську підтримку немає сумніву, що ці плани будуть втілені. І саме жінки відіграють у цьому процесі дуже важливу роль. Бажаю сили та успіхів, добра та любові вам та вашим близьким!», – сказав О.ПОПОВ, звертаючись до присутніх на зустрічі активісток.