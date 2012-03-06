Кличко повинен визначитися зі своїми політичними амбіціями

Київ, 6 березня. УНІАН. Представник Комітету опору диктатурі, постійний учасник акцій протесту опозиції і лідер Громадянського об`єднання "Новий Київ" Зорян ШКІРЯК вважає, що лідер партії УДАР Віталій КЛИЧКО має визначитися зі своїми амбіціями на посаду мера Києва.

Таку думку З.ШКІРЯК висловив у інтерв`ю Інтернет-виданню "Цензор.нет".

"Кого зараз обманює Віталій КЛИЧКО? Киян або українців? Когось одного йому доведеться обдурити. Проблема в тому, що Віталій і його нинішнє оточення можуть використовувати майданчик київських виборів для підвищення рейтингу своєї політичної сили на майбутніх парламентських виборах. Адже після виборів мера, а швидше за все влада їх призначить на липень, через кілька місяців пройдуть вибори до Верховної Ради. Я вам гарантую, що Віталій нічого не зможе показати за три місяці як мер. До того ж, більшість у Київраді провладна, продажна, а в столиці править прямий ставленик ЯНУКОВИЧА", - сказав З.ШКІРЯК.

За його словами, зараз у партію УДАР люди увійшли "під лідера, великого спортсмена". "Крім КЛИЧКА, поки ми нікого не знаємо. Віталій очолює список. Припустимо, партія УДАР проходить у парламент. Мер Києва з сьогоднішніми повноваженнями не має можливості серйозно впливати на процеси, що відбуваються в місті. Левова частка повноважень лежить на голові адміністрації. Тому, безсумнівно, потрапляючи до парламенту, Віталій залишається у Верховній Раді. Кому залишається Київ? У столиці потрібно проводити нові вибори мера. У цій ситуації опозиція зможе висунути єдиного кандидата на виборах мера? Ні. Бо сильного кандидата на виборах мера за один або два місяці підготувати неможливо. Тобто вже сьогодні своєю можливою перемогою на виборах мера, Кличко закладає подальший програш опозиції в Києві", - вважає політик.

"Ти повинен сказати, що я йду в мери, залишаюся в цьому місті і повністю присвячую себе Києву. Або я йду в парламент, але тоді я повинен відмовитися від виборів мера". Адже це логічно, а головне чесно, по відношенню і до політичних партнерів, і до людей. Розумієте, опозиція повинна виграти вибори мера столиці зараз, щоб після перемоги на парламентських виборах повернути йому повноваження. Але це за умови, що обраний мер залишається в Києві до кінця. Треба визнати, що немає на сьогоднішній день опозиційного кандидата, який може конкурувати з ПОПОВИМ. Немає грошей, адмінресурсу та іншого. Але ще є сильний і багатий спортсмен-політик Віталій Кличко", - пояснив З.ШКІРЯК.

"Його бажання сидіти на двох стільцях одночасно - елемент політтехнологій. Думаю, що вибори мера - майданчик для старту його політичної сили під час парламентської кампанії. Цим він вже зараз ставить хрест на можливій перемозі опозиції на майбутніх виборах мера, які, в разі перемоги КЛИЧКО у столиці та подальшого переходу в парламент, напевно відбудуться разом з виборами до Київради в травні 2013-го. Тобто, по суті, рішенням бути одночасно скрізь він підіграє владі. В цьому полягає дилема", - резюмував політик.