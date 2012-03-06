У Святошині запроваджуватимуть роздільний збір побутових відходів

Київ, 6 березня. УНІАН. Святошинська державна районна адміністрація столиці зобов`язала перевізників активніше впроваджувати роздільний збір побутових відходів.

Про це УНІАН повідомили в Святошинській райдержадміністрації.

За даними районного управління ЖКГ, для загального вивезення ТПВ у Святошинському районі налічуються 1315 контейнерів, з них для роздільного вивезення – 286. Це близько 22 %. Планується, що найближчим часом кількість контейнерів для роздільного збору відходів буде збільшено до 33 %.

"На сьогодні, згідно з результатами конкурсу, який оголошувало комунальне підприємство "Київкомунсервіс", ТПВ перевозять три перевізника. РЕО №№1,3, 4,5,6, 7 і 8 обслуговує комунальне підприємство "Київспецтранс". РЕО-2, згідно конкурсу –приватне підприємство "Крамар". По 9 і10 – приватне підприємство "Фірма "Альтфатер - Київ". Зараз виникли проблеми у "Київспецтрансу": зламалась техніка, як результат – підприємство не вкладається в графіки вивезення ТПВ, затверджені адміністрацією", - повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Святошинської райдержадміністрації Іван БОГОСЛАВЕЦЬ.

За його словами, роздільним збором відходів охоплені не всі мікрорайони. "На нараді домовились, що до 15 березня "Київспецтранс" виставить по 40 контейнерів для роздільного вивезення. Відповідно, до 1 квітня встановлять в інших РЕО", - додав він.

І.БОГОСЛАВЕЦЬ вважає, що тарифи на вивезення ТПВ, що збираються роздільно. Мають бути зменшені. "1 кубометр загальних твердих побутових відходів коштує 43-80 грн. По роздільному ціна була така ж сама, але на нараді ми поставили питання про її зниження, оскільки сировину перевізник здає на переробку, отже, отримує певні кошти. Тому домовились ціну знизити: по "Київспецтрансу" це буде 21-90 грн., тобто, майже половина від загальної вартості; "Альтфатер" - біля 30 грн. Будуть укладені угоди, в яких чітко пропишуть ціну на вивезення ТПВ – загальне і роздільне. Тобто, перерахунок дасть змогу РЕО дещо покращити своє фінансове становище", - вважає начальник районного управління ЖКГ.