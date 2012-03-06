У Музеї історії Києва виявили порушень на 213 тис. грн.

Київ. 6 березня. УНІАН. Фахівці Держфінінспекції в м. Києві за результатами контрольного заходу виявили у Музеї історії міста Києва фінансово-бюджетні порушення, що призвели до матеріальних збитків, на загальну суму 213 тис. гривень.

Як повідомила прес-служба ДФІ, було перевірено діяльність Музею за період з 1 лютого 2009 року по 1 грудня 2011 року.

Зокрема, музей завдав матеріальної шкоди столичному бюджету на суму 172,37 тис. грн. через те, що завищив фонд оплати праці. Порушення відбулося в результаті включення до штатних розкладів щомісячної надбавки працівникам закладів культури і мистецтв Києва, яка була передбачена на 2007-2008 роки.

Працівникам музею, які перебували у службових відрядженнях, у досліджуваний період не нараховували та не виплачували добові витрати. Відтак, зазначеним працівникам завдано матеріальної шкоди на загальну суму 35,83 тис. гривень.

Окрім того, першому заступнику директора музею виплачували різницю в посадових окладах на час виконання обов`язків директора. При цьому, згідно з посадовою інструкцією першого заступника директора, він (у відсутність директора) здійснює керівництво музеєм. Внаслідок чого додатково витрачено бюджетних коштів на суму 1,7 тис. гривень.

По завершенні контрольного заходу трьох посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 164-2 КУпАП, на одну - складено протокол за порушення бюджетного законодавства за ст.164-12 КУпАП.

Про результати ревізії проінформовано прокуратуру Шевченківського району столиці.