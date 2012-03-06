Печерські податківці за результатами перевірок додатково нарахували 20,8 млн. грн. податкових зобов'язань

Київ, 6 березня. УНІАН. Державна податкова інспекція в Печерському районі столиці у січні провела 133 перевірки платників податків, в результаті яких було додатково нараховано податкових зобов’язань на суму 20,8 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в Печерській державній районній адміністрації.

Крім того, Печерська податкова інспекція у січні 2012 року провела планові перевірки 14 "ризикових" СГ (вигодонабувачів), за результатами яких донараховано податок на додану вартість у сумі 8,0 млн. грн., податок на прибуток (0,2 млн. грн.) та зменшено збитки на суму 1, 0 млн. грн.

У січні платники податків в районі задекларували до бюджетного відшкодування на розрахунковий рахунок суму ПДВ в розмірі 43,7 млн. грн. Із підприємств – претендентів на автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ 4 СГД повністю відповідали визначеним критеріям та отримали автоматичне відшкодування на загальну суму 736,5 тис. грн. Загалом, по сумам, задекларованим до бюджетного відшкодування, в січні відшкодовано 80,4 млн. грн. - на розрахунковий рахунок 51,1 млн. грн., в рахунок майбутніх платежів – 29,3 млн. грн.

