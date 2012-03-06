На вулицях Києва встановлять світлодіодні ліхтарі

Київ. 6 березня. УНІАН. У рамках експлуатаційних випробувань, на столичних вулицях встановлять світлодіодні освітлювальні прилади.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, відповідне розпорядження підписав голова КМДА Олександр ПОПОВ.

Згідно з документом, експлуатаційні випробування освітлення фахівці КП «Київміськсвітло» здійснюватимуть на просп. Повітрофлотському, на вулицях Стадіонній, Смілянській, Вінницькій, Севастопольській, Освіти, Богданівській, а також вулицях Народного Ополчення, Авіаконструктора Антонова, Федора Ернста, Юліуса Фучіка та Миколи Лукашевича.

Основною перевагою світлодіодного обладнання є економічне споживання енергії та довготривала експлуатація, відзначає міска влада.

Як зазначається в повідомленні, сьогодні міська влада займається впровадженням засад Стратегії розвитку Києва до 2025 року, однією з важливих ініціатив якої є «Ощадлива енергетика». Головне завдання зазначеної ініціативи полягає у реалізації загальноєвропейської програми «20/20/20», яка передбачає до 2020 року скорочення викидів парникових газів на 20%, зменшення енергоємності ВРП на 20% та забезпечення 20% енергії з зелених та альтернативних джерел.