Києво-Печерський заповідник сертифікують за євростандартом

Київ. 6 березня. УНІАН. Європейська економічна палата торгівлі, комерції та промисловості (EEIG) та Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник підписали угоду про співпрацю.

Угоду підписано в агентстві УНІАН.

Як повідомив на прес-конференції з цієї нагоди віце-президент Європейської економічної палати торгівлі, комерції та промисловості в Україні Рустам АГАЄВ, відповідно до цієї угоди розпочинається підготовка до сертифікації за Європейським музейним стандартом однієї з найвизначніших пам’яток України - Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Він наголосив, що “завершення сертифікації та вручення почесного диплому стандарту планується провести до початку Євро-2012”.

Р.АГАЄВ наголосив, що процес сертифікації буде проходити в кілька етапів. За його словами, на першому етапі буде попередній аудит в рамках якого проводитиметься дослідження музею на відповідність вимогам Європейських музейних стандартів. Він наголосив, що в ході другого етапу будуть виконуватися проекти щодо впровадження необхідних програм навчання, спрямованих на покращання і підвищення знань і компетенції співробітників музею. При цьому він підкреслив, що вся робота має бути спрямована на затвердження позитивного іміджу музею.

Р.АГАЄВ зазначив, що заключним етапом буде сертифікаційний аудит. Він наголосив, що “сертифікація відповідності європейському стандарту дає можливість керівникам музею мати чітку модель і процеси управління музеєм”.

У свою чергу генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника Вікторія ЛІСНИЧА наголосила, що йдеться про “велику відповідальність”. За її словами, для отримання сертифікату “нам треба буде підтягнути і правову базу, і економічну базу, і, звичайно, збереження фондів”. При цьому вона підкреслила, що “в наших інтересах як заповідника підтягнутися до міжнародних стандартів”.

Присутній на прес-конференції генеральний директор Національного музею народної архітектури та побуту України (музей в Пирогово) Дмитро ЗАРУБА підкреслив, що “європейський стандарт, який стосується музейної частини він безумовно потрібен Україні, тому, що це дає поштовх розвитку для будь-якого музею”. За його словами, менеджмент “не має залишатися на рівні розвитку ще минулих років”. “Необхідні нові підходи, тим більше в час інформаційних технологій”, - додав Д.ЗАРУБА.

Директор науково-дослідного Інституту пам’яткоохоронних досліджень Олена СЕРДЮК підкреслила: “Ми повинні ввійти в культурний загальноєвропейський простір”. За її словами, сертифікація музею на відповідність вимогам Європейських музейних стандартів “спонукає власне всіх музейників рухатися в тому самому напрямку”. “Це дасть новий імпульс розвитку музейної справи в Україні,” - додала вона.