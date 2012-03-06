В Києво-Печерському заповіднику введуть електронні квитки

Київ. 6 березня. УНІАН. До Євро-2012 Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник має намір запровадити електронні вхідні квитки.

Про це повідомила на прес-конференції в агентстві УНІАН генеральний директор заповідника Вікторія ЛІСНИЧА.

За її словами, «будь-який іноземець, будь-яка людина зможе роздрукувати електронний квиток і замовити його по інтернету». При цьому вона підкреслила, що стосовно вартості такого квитка тривають дискусії та обговорення.

В.ЛІСНИЧА також повідомила, що зараз проводиться підготовка до відкриття підземних ходів на верхній території Лаври. «Плануємо до Євро-2012 відкрити відреставрований монастирський сад і підземні винні погреби, щоб показати і Європі, і всім, що дійсно є дуже висока культура, духовність, яка зароджена дуже-дуже давно», - підкреслила вона.