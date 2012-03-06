Вчора пожежники гасили загорання 2 автівок

Київ. 6 березня. УНІАН. Вчора пожежники гасили в столиці загорання 2 автівок.

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС в м.Києві, 5 березня о пів на одинадцяту по Набережному шосе рухався Mitsubishi Outlander, з-під капоту якого почав виходити дим. Водій зупинився на узбіччі проїжджої частини дороги і почав гасити вогонь. Не оминув увагою ситуацію таксист, який також долучився до приборкання полум’я. Однка ліквідувати пожежу повністю вдалося тільки завдяки оперативним діям рятувальників.

Вогонь пошкодив моторний відсік, кузов, пластикові елементи, лакофарбове покриття.

Ще один випадок стався о першій годині ночі на вул. Набережно – Корчуватській, 56/66. Біля торгівельного кіоску в автомобілі Chevrolet загорівся моторний відсік.

Вогнеборці оперативно загасили полум’я, врятувавши автівку від повного згорання та уникнувши розповсюдження вогню на торгівельний кіоск

Внаслідок пошкоджено моторний відсік.

Жертв та постраждалих немає. Причини та збитки встановлюються.