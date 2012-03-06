Попов хоче прибрати наметове містечко з Хрещатика

Київ. 6 березня. УНІАН. Голова Київської міської держадміністрації Олександр ПОПОВ розраховує, що шляхом переговорів з організаторами наметового містечка на вул. Хрещатик йому вдасться умовити їх прибрати конструкції з центру міста, де планується організувати фан-зону для гостей чемпіонату з футболу Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПОПОВ сказав сьогодні журналістам.

«Я звичайно проведу переговори з ініціаторами цієї акції. Тому що політика політикою, але є ж загальнодержавні інтереси. І мені здається, те, що зараз там є – це ганьба з погляду естетики, антисанітарії. І просто тому, що ми живемо в дуже демократичній країні, в дуже демократичному місті, у нас на жаль такий бардак відбувається», - сказав голова КМДА.

Він висловив переконання, що в жодній іншій державі не дозволили б на центральній площі створювати такі незручності й мати такий неприємний зовнішній вигляд.

«Тому я переговори обов`язково ближче до Євро проведу і буду ініціатором цього (демонтажу наметів – УНІАН). Але я не думаю, що потрібно застосовувати силові методи. Я думаю, що нам потрібно знайти компроміс. Це містечко можна поставити у іншому місці, не у фан-зоні», - сказав О.ПОПОВ