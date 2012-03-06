В питанні оренди землі підприємцям треба навести лад

Я звернулась з депутатським запитом до голови КМДА Олександра Попова з приводу знаходження рішення проблем, які виникають у столичних підприємців по сплаті податку на землю та нарахування земельної орендної плати.

Справа в тому, що по всім аналітичним даним з моменту початку фінансової кризи вартість земельних ділянок по всій Україні значно зменшилась, проте підприємцям надано грошові оцінки земельних ділянок невиправдано високої вартості, які не відповідають економічним реаліям сьогодення. Вочевидь, встановлені Податковим кодексом України відсотки по сплаті податку за земельну оренду при сьогоднішній непростій економічній ситуації занадто високі, та, будучи нарахованими на значно завищену грошову оцінку, вимивають у підприємців чималі обігові кошти, що в подальшому може у кращому випадку відбитися на якості та рівні обслуговування, підвищенні цін на продукти повсякденного вжитку, у гіршому ж випадку унеможливить ведення підприємницької діяльності взагалі.

Вважаю, що є цілком не незрозумілим, чому наразі податкові органи у київських підприємців вимагають сплачувати орендну плату за землю більше, ніж вказано у договорах оренди. При підписані цих договорів підприємці розраховували на те, що хоча б протягом дії договору вони матимуть можливість сплачувати орендну плату за землю у розмірі, вказаному у договорі. У реальному житті все відбувається далеко не так, як прописано у договорі, навіть не дивлячись на те, що такими діями порушується Конституція, Цивільний Кодекс України та інші державні законодавчі акти, адже умови договору можна змінити тільки за взаємною згодою сторін.

Також важливо, що при нарахуванні податку та орендної плати за землю в місті Києві жодним чином не береться до уваги таке поняття, як сезонність. У Києві, як і по всій території Україні, є багато підприємств, які працюють не цілий рік. Адже в деяких місцях, через ряд причин, підприємці можуть працювати не більше 6 місяців - з квітня по вересень. Оскільки цей чинник до уваги не береться, підприємці такої категорії змушені за земельну ділянку сплачувати протягом року.

Враховуючи вищенаведене, я звернула увагу голови КМДА Олександра Попова на необхідність надати відповідні доручення Київському міському управлінню земельних ресурсів, у межах його компетенції, та звернутися до Верховної Ради України з приводу питань, які можливо вирішити на міському рівні. А саме: по-перше, провести грошову оцінку земельних ділянок у відповідності до ситуації, яка склалася в Україні, та у відповідності до реальної вартості цих ділянок шляхом її значного зменшення.

По-друге, зменшити навантаження по сплаті податку та орендної плати за землю. Встановити розмір податку і орендної плати на рівні 1,5 % від грошової оцінки земельної ділянки. На даний час це той розмір сплати за землю, який дозволить підприємствам у скрутний час економічної кризи, протриматись «на плаву».

По-третє, дозволити підприємствам сплачувати орендну плату за землю на рівні, вказаному в договорах оренди та розробити коефіцієнт сезонності для грошової оцінки тих земельних ділянок, діяльність яких носить сезонний характер.

Переконана, якщо не допомогти київським підприємствам вижити зараз, це у майбутньому може призвести до того, що вони вимушені будуть розривати договори оренди на земельні ділянки. При такому розвитку подій і державний, і місцевий бюджети недоотримають набагато більше коштів. Я вже не кажу про соціальну складову цього питання – вимушене звільнення робітників, яке призведе до масового безробіття, і відповідно до посилення соціальної напруги у суспільстві. Про відповідь керівництва КМДА та відповідні дії буду тримати в курсі громадськість.

Олена Овраменко,

депутат Київської міської ради від Народної партії