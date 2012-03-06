Київ планує віддати ПЗЗ частину боргу вже найближчим часом

Київ. 6 березня. УНІАН. Київрада на найближчій сесії 15 березня має прийняти рішення про погашення частини боргу міста перед Південно-Західною залізницею (ПЗЗ) за обслуговування міської електрички.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні голова КМДА Олександр ПОПОВ.

“Ми 15 березня на сесії Київради приймемо рішення щодо наших взаєморозрахунків з залізницею. Десь на 17 млн. грн. найближчим часом вирішимо проплати за ті послуги, які вже надані нам. І таким чином будемо рухатись далі в нормальних ділових, партнерських стосунках”, - сказав О.ПОПОВ.

Голова КМДА запевнив, що електричка й надалі працюватиме для киян.

За його словами, нині потяги стали ходити рідше, оскільки один з них перебуває на технічному обслуговуванні. “У нас йде процес, який повинен бути. В тому сенсі, що технічний стан потягів потребує періодично технічного нагляду. І зараз цей поїзд перебуває на ремонті”, - зазначив голова КМДА.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого ц.р. Південно-Західна залізниця поінформувала, що КП «Київпастранс» за 2011 рік заборгувало їй 29 млн. грн. за обслуговування міської електрички.

Борг «Київпастранс» за січень 2012 року за експлуатацію й проведення технічного обслуговування ремонту рухомого складу міської електрички становив близько 5 млн. грн.

22 лютого ц.р голова КМДА О.ПОПОВ в ефірі телеканалу “Київ” пообіцяв, що столиця погасить існуючий борг перед Південно-Західною залізницею за обслуговування рухомого складу міської електрички найближчим часом.

Довідка УНІАН. Проект міської електрички реалізує Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) спільно з комунальним підприємством «Київпастранс». З січня по вересень 2011 року працювали дві станції міської електрички - «Київ-Петрівка» і «Троєщина». У жовтні 2011 року було відкрито ще 12 станцій міської електрички.

Із січня 2012 року пересувний склад міської електрички в кількості 10 електропоїздів передано на баланс КП «Київпастранс». «Київпастранс» несе відповідальність за стан рухомого складу міської електрички.

ПЗЗ відповідає за належний стан залізничної інфраструктури - шляхового господарства, системи електропостачання і посадочних платформ.