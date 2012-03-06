У Дарницькому районі відбулася благодійна акція "Їм потрібна твоя турбота"

Київ, 6 березня. УНІАН. У Дарницькому районі столиці громадські організації "Твереза нація" та "Рух Свободи" за підтримки районної організації Партії регіонів провели благодійну акцію "Їм потрібна твоя турбота".

Як повідомили УНІАН в Дарницькій районній державній адміністрації, акція проходила на ринку "Вирлиця".

Кожен бажаючий міг залишити продукти харчування та засоби гігієни тим, хто потребує допомоги. Спільна акція направлена на профілактику негативних проявів соціального життя в Дарницькому районі міста Києва (допомога малозабезпеченим сім`ям, допомога реабілітаційним центрам, безпритульним дітям, які живуть на вулицях, дітям із малозабезпечених сімей, соціально незахищеній молоді з різних прошарків суспільства).