Цього року замінять та модернізують 49 ліфтів у будинках киян

Київ. 6 березня. УНІАН. Цього року буде замінено та модернізовано 49 ліфтів у житлових будинках Києва, на що спрямують 15 млн. грн.

Відповідне розпорядження столичної міськдержадміністрації від 2 березня 2012 р., яким затверджено адресний перелік об’єктів для виконання у 2012 р. робіт з заміни (реконструкції) та модернізації ліфтів у житлових будинках Києва, оприлюднено на офіційному сайті міської влади.

Згідно з документом, у Шевченківському районі відповідні роботи проведуть з 5 ліфтами, Солом’янському – з 4, Святошинському – з 18, Подільському, Дарницькому і Оболонському районах – по 2 в кожному, Печерському – з 8, Дніпровському – з 1, Голосіївському – з 7. Як зазначається в розпорядженні, ліфти, про які йдеться, були встановлені в будинках у період з 1969 р. по 1982 р.

Відповідно до документу, на заміні (реконструкції) підлягають 43 ліфти і ще 6 – модернізації.

Орієнтовна вартість робіт з заміни (реконструкції) – 13 млн. 538 тис. грн ; модернізації – 1 млн. 462 тис. грн.

Замовником виконання робіт визначено Головне управління житлового господарства КМДА.

В розпорядженні зазначено, що фінансування виконання робіт здійснитиметься за рахунок коштів, передбачених в Держбюджеті України на 2012 р. для здійснення Києвом функцій столиці в сумі 15 млн. грн..