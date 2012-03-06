Шевченківський центр зайнятості визнаний кращим колективом у щорічному конкурсі держслужби зайнятості

Кращим спеціалістом столичної служби зайнятості було визнано Зою Согутовську - начальника відділу організації працевлаштування населення Дарницького районного центру зайнятості.

Київ, 6 березня. УНІАН. У столиці за результатами щорічного професійного конкурсу державної служби зайнятості кращим колективом року визнано Шевченківській районний центр зайнятості. Про це УНІАН повідомили у Київському міському центрі зайнятості. Кращим спеціалістом столичної служби зайнятості було визнано Зою СОГУТОВСЬКУ - начальника відділу організації працевлаштування населення Дарницького районного центру зайнятості. Серед регіональних центрів зайнятості переможцем конкурсу став колектив Кіровоградського обласного центру зайнятості.



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