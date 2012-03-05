Майже дві сотні киянок отримали нагороди до 8 Березня

Київ. 5 березня. УНІАН. У переддень Міжнародного жіночого свята, в урочистій залі Національної філармонії України голова столичної держадміністрації Олександр ПОПОВ привітав працівниць бюджетної та соціальної сфер міста і вручив їм державні, урядові нагороди та відзнаки голови КМДА.

Як повідомляє прес-служба КМДА, серед нагороджених: багатодітні матері, які отримали статус «матерів-героїнь»; працівниці культури, освіти, промисловості, правоохоронних органів, міської та районних держадміністрацій, співробітниці комунальних служб та підприємств.

«Чомусь так сталося, що найвідповідальнішу і найважливішу роботу чоловіки завжди перекладають на плечі жінок. І сьогодні я маю за честь визнати неймовірний вклад у розвиток столиці і всієї країни саме киянок. Від імені усіх чоловіків нашого міста, я вклоняюся вашій невтомній енергії, вашим невичерпним талантам, вашому професіоналізму. Я бажаю вам щастя, добра і злагоди у ваших родинах», – привітав жінок О.ПОПОВ.