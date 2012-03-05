Київ. 5 березня. УНІАН. Завершено ремонт газопроводу у Солом’янському районі Києва і ПАТ “Київенерго” розпочало роботи з відновлення теплопостачання споживачів.

Як повідомили УНІАН у прес-служба “Київенерго”, теплопостачання було призупинено 704 споживачам району через ремонт газопроводу, від якого живиться районна котельня «Відрадний».

З 15.00 фахівці “Київенерго” розпочали технологічні процедури із запуску котельні. Технічно комапнія “Київенерго” була готова до проведення цих заходів, щойно ПАТ «Київгаз» завершить аварійні роботи, відзначається в повідомленні.

За попередніми оцінками, на повернення котельні до робочого режиму необхідно близько трьох годин.

Як повідомляв УНІАН, у зв’язку із проведенням аварійних робіт тимчасово було припинено теплопостачання 462 житлових будинків, 26 лікарняних закладів, 22 дитсадків, 18 шкіл, 176 відомчих будівель.

Будинки розташовані на вулицях Академіка Білецького, Борщагівській, Василенка, Виборзькій, проспекті Відрадному, вулицях Гарматній, Героїв Севастополя, Деснянській, Донця, Качалова, провулку Західному, проспекті Космонавта Комарова, бульварі Івана Лепсе, вулицях Академіка Каблукова, Машинобудівній, Метробудівській, Новопольовій, провулках Машинобудівному, Металістів, Ніжинському, вулицях Пост-Волинській, Академіка Стражеска, Суздальській, Чумака, Шепелєва, Шутова, Генерала Тупикова, Чернишевського та ін.

За даними “Київенерго”, подачу газу вказаним споживачам було припинено о 9.00 сьогоднішнього дня.