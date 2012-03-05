Голосієво — у трійці кращих районів столиці
17:56, 05 березня 2012Київ
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Оцінювалась діяльність районних адміністрацій у 2011 році на основі 62 показників за 10 основними програмами.
Київ, 5 березня. УНІАН. Голосіївський район за підсумками соціально-економічного розвитку у 2011 році увійшов до трійки кращих районів столиці.
Про це УНІАН повідомили в Голосіївській райдержадміністрації.
Київська міська державна адміністрація за результатами соціально-економічного розвитку районів у 2011 році проводила рейтингову оцінку.
Згідно з результатами, Голосіївський та Подільський райони розділили ІІІ та ІV місця. Оцінювалась діяльність районних адміністрацій по 62 показниках за 10 основними програмами.
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