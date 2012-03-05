«Київгаз» попередив споживачів про аварійні роботи на Відрадному

Київ. 5 березня. УНІАН. У районі масиву Відрадний у Києві тривають аварійно-відновлювальні роботи, пов’язані з витіком газу з газопроводу високого тиску діаметром 700 мм за адресою: вул. Сім’ї Сосніних, 10.

Як повідомили у ПАТ «Київгаз», витік стався 3 березня. Для ліквідації нештатної ситуації та ремонту зазначеного газопроводу на місце події терміново виїхала аварійна бригада «Київгазу». Як з’ясувалося, власник автокооперативу «Відродження» порушив правила безпеки системи газопостачання. Зокрема, в охоронній зоні на осі газопроводу високого тиску збудовано малу архітектурну форму. Як зазначають у газовій компанії, власнику МАФ неодноразово надсилались попередження-приписи, проте він не відреагував та не ліквідував порушення.

Для запобігання аварійної ситуації від газопостачання сьогодні буде відключено «Відрадний», АГНКС-2, ТОВ «КС Інвест», завод «Коммунмаш».

Подачу газу обіцяють відновити до кінця дня.