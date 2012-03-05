В Києві інтервал руху пасажирського транспорту зроблять 6-7 хвилин

Київ. 5 березня. УНІАН. Влада Києва планує забезпечити у найближчому майбутньому рух міського пасажирського транспорту з інтервалами 6-7 хвилин замість нинішніх 15-18.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, про це в прямому ефірі телеканалу «Київ» заявив начальник Головного управління транспорту та зв`язку КМДА Євген ВОДОВОЗОВ.

За його словами, скорочення інтервалів руху стане можливим завдяки оновленню парку громадського транспорту.

«Цей рік – рік значних реформ у транспортній системі Києва. Ми підійшли до реалізації двох важливих угод, одна з них з ЄБРР, яка забезпечить поставку 202 тролейбусів і 185 автобусів, інша – на придбання 77 тролейбусів надвеликої місткості. Уже завтра перша партія автобусів і тролейбусів – близько 100 одиниць, вийде на лінії. Ми хочемо зробити так, щоб інтервал руху на усіх маршрутах скоротився з 15-18 хвилин до 6-7 хвилин», – підкреслив він.

Є.ВОДОВОЗОВ також додав, що великим вулицями міста повинні рухатися тільки великі автобуси, а маленькі маршрутки мають лишитися як сполучні ланки на територіях мікрорайонів – там, де людей необхідно підвозити до метро або до загальноміського громадського транспорту.