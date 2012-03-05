Сквер на Троєщині знову під загрозою забудови?

Київ. 5 березня. УНІАН. Голова фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді Тетяна МЕЛІХОВА стверджує, що на місці скверу по просп. Маяковського, 40-52, який відстоювали жителі Троєщини, планується побудувати спортивний комплекс.

За словами Т.МЕЛІХОВОЇ, такі плани були оприлюднені на засіданні Громадської ради в Деснянській райдержадміністрації, повідомили УНІАН у прес-службі фракції “БЮТ-Батьківщина” у Київраді.

«Під час справжньої війни забудовника і киян на проспекті Маяковського голова КМДА Олександр ПОПОВ обіцяв жителям навколишніх будинків, що на місці скандальної забудови буде облаштований сквер. Вочевидь, забудовник виявився значно потужнішим і вирішив інакше – буде побудований комплекс, який поки що іменується як спортивний. Бо є небезпека того, що цей спортивний комплекс складатиметься з одного тренажера в кутку величезного офісного приміщення», - заявила Т.МЕЛІХОВА.

За її інформацією, згідно із планами будівництва, з 2,2 га землі перед житловими будинками, що мала стати сквером, буде збудовано комплекс площею 75 тис кв. м, яка нібито займе всього 0,8 га. Біля новобудови буде розміщений паркінг на 150 машин.

«Виходячи з плану забудови, весь так званий сквер складатиметься з вузької алеї дерев біля житлових будинків на просп. Маяковського, 40-52», - додала Т.МЕЛІХОВА.

Як повідомляв УНІАН, із проханням втрутитися у ситуацію та припинити будівництво за вказаною адресою до голови КМДА звернулися більш як три тисячі мешканців прилеглих будинків.

22 серпня 2011 року, коли тривало жорстке протистояння між забудовником і мешканцями, О.ПОПОВ разом із представниками Управління благоустрою прибув на місце будівництва, щоб особисто проконтролювати виконання рішення щодо припинення будівництва та демонтажу тимчасової будівельної огорожі. Він поінформував, що забудова ведеться з порушенням законодавства, оскільки терміни дії дозволу на будівництво та ордеру на тимчасове порушення благоустрою закінчились ще у грудні 2010 року.

Незважаючи на опір з боку представників забудовника, які використали сльозогінний газ та пошкодили техніку, закидавши її камінням, О.ПОПОВ разом із киянами знесли паркан. Тоді голова КМДА заявив: «Де і що будувати у Києві - повинні визначати кияни».