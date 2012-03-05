За хабар затримано посадовця Святошинської РДА

Київ. 5 березня. УНІАН. Працівники столичної міліції сьогодні під час одержання 30 тис. грн. хабара затримали одного із посадовців комунального управління Святошинської районної державної адміністрації.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, попередньо встановлено, що вказану суму грошей посадовець отримав за надання дозволу на розміщення реклами в ліфтах.