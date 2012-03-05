Київ. 5 березня. УНІАН. У Києві під час зіткнення легковика з вантажівкою одна особа загинула й ще одна отримала травми.

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ м. Києва, ДТП сталося сьогодні вранці на проспекті Палладіна.

Легковий автомобіль «Шкода Феліція» врізався у припарковану хуру.

За попередніми даними, водій «Вольво», рухаючись проспектом у напрямку Академмістечка, змушений був зупинитись з технічних причин, щоб долити воду в омивач лобового скла. Однак водій «Шкоди» не впорався з керуванням, автомобіль розкрутило й він зіткнувся з вантажівкою.

Водій легковика не постраждав, одна з його пасажирок - 24-річна киянка померла на місці аварії, інша 22-річна дівчина була госпіталізована до лікарні.