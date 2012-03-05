Міліція перевірить повідомлення про шахрайство за допомогою "мобілок"

Київ. 5 березня. УНІАН. Прокуратурою Києва надано доручення ГУ МВС України у місті Києві невідкладно провести перевірку повідомлень про шахрайство, пов’язане із заволодінням коштами громадян під виглядом участі в акціях операторів стільникового зв’язку, присвячених 8 Березня.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, у засобах масової інформації сьогодні з’явилися повідомлення про збільшення фактів такого шахрайства.

Як йдеться у повідомленнях ЗМІ, шахрайство полягає в тому, що на мобільний телефон надходить інформація про перемогу в акції з розіграшу автомобіля або можливість отримати пільговий тариф на мобільний зв’язок, за умови поповнення рахунків шахраїв на суми від 20 до 2 тис. грн.