Попов привітав представниць ОСНів з 8 Березня

Київ. 5 березня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ привітав представниць столичних ОСН з Міжнародним жіночим днем.

Як інформує прес-служба КМДА, зустріч з жінками пройшла у Колонній залі міськдержадміністрації.

«Хоча погода на вулиці не весняна, але в наших душах і серцях уже теплий настрій, адже ми з нетерпінням очікуємо 8-го березня. Нині, в цій аудиторії зібралась особлива категорія жінок. Ви представляєте найсильнішу владу – владу громади в нашій країні, у нашому місті”, - сказав О.ПОПОВ, пояснивши, що саме цим жінкам доводиться часто вступати в непрості бюрократичні конфлікти, вирішуючи нагальні проблеми киян.

“Я хотів би подякувати вам за активну громадську позицію, за відстоювання наших спільних інтересів, і бажання зробити життя кращим. Я дійсно абсолютно переконаний, що позитивних результатів нашої співпраці, з кожним роком буде все більше», – зазначив голова КМДА.

Він закликам представниць ОСНів долучитися до програм благоустрою столиці напередодні Євро 2012.

«Я впевнений, що нам вдасться приємно здивувати і вас, і усіх киян, адже ми плануємо дуже масштабну і красиву програму. Ми висадимо дуже багато квітів і зелені, розіб’ємо фантастично красиві клумби. Але хотілося б щоб ця краса з’явилася у кожному дворі нашого міста. Переконаний, спільними зусиллями влади та громади ми зможемо повернути столиці статус найзеленішого і найквітучішого міста Європи», – наголосив

О.ПОПОВ.

Зі свого боку, представниці ОСНів подякували голові КМДА за постійну підтримку та розуміння проблем громадськості та зголосилися допомагати в усіх ініціативах керівника КМДА, щодо покращення життя киян.