Понад 40 об’єктів культурної спадщини Києва в аварійному стані

Київ. 5 березня. УНІАН. У Києві понад 40 об’єктів культурної спадщини перебувають в аварійному стані, заявляє член Головної ради Українського товариства охорони пам′яток історії та культури, голова комісії Київради з питань культури і туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ, посилаючись на звіт Головного управління охорони культурної спадщини за 2011 рік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі О.БРИГИНЦЯ, за його словами, «в Києві тисячі об’єктів мають статус пам’яток чи об’єктів культурної спадщини. Коли ми говоримо про 25 об’єктів, які нещодавно були занесені до "Червоної книги", чи про майже 50 об’єктів, на які звертає увагу Головне управління охорони культурної спадщини, то йдеться про гірші з найгірших. Тобто інші об’єкти можуть постояти ще рік два, а ці конче потрібно ремонтувати терміново».

За даними О.БРИГИНЦЯ, серед виокремлених у звіті значаться пам’ятки за адресами: Андріївський узвіз, 22-а (галерея «Карась», Эко-Арт, Soviart); Андріївський узвіз, 22-б; Боричів Тік, 9; Боричів Тік, 23/3 (житловий будинок 1819 року, пам′ятка архітектури); вул. Велика Житомирська, 32 (Будинок зі зміями); вул. Верхній Вал, 28/12 (житловий будинок з магазинами купця Новікова, 1893, арх. Казанський. Еклектика); вул. Златоустівська, 14; вул. Мала Житомирська, 12-а (Садиба Мурашка); вул. Мала Житомирська, 12-б; вул. Межигірська, 33/19 (пам′ятка архітектури, будинок побудований понад 130 років у стилі неоренесанс); вул. Алли Тарасової, 4 (105-річний будинок у стилі модерн); Хрещатик, 40/1 (будівля Центрального гастроному); вул. Червоноармійська, 98 (надбудова над історичним будинком) та вул. Ярославів Вал, 15-б (Будинок Сікорського).

«...Історичний Київ стрімко руйнується через те, що будинки десятиліттями не ремонтують, через погіршення екології та масову забудову центру міста», - зазначив О.БРИГИНЕЦЬ.

Депутат вважає, що змінити ситуацію у кращий бік можна лише кардинальними заходами, залучивши фахівців пам’ятко-охоронної діяльності та меценатів.

«Не треба місту дарувати «йолок», скандальновідомих універмагів над метро “Театральна” тощо, краще реставруйте будинок Мурашка, будинок Сікорського, Дім зі зміями чи Замок барона», - заявив О.БРИГИНЕЦЬ.