Відчуджені землі Біличанського лісу арештовані

Київ. 5 березня. УНІАН. На незаконно відчуджені Коцюбинською селищною радою землі Біличанського лісу накладено арешт.

Як інформує сайт Генеральної прокуратури України, за словами заступника генерального прокурора Михайла ГАВРИЛЮКА, органи прокуратури вивчили законність двох спірних рішень Коцюбинської селищної ради.

Першим рішенням селищної ради 501 громадянинові було виділено земельні ділянки загальною площею 70 га. При дослідженні всіх обставин встановлено, що ці 70 га землі, які були виділені, не входять до меж смт Коцюбинське, а самі ділянки належать до лісового фонду. Таким чином, за його словами, селищна рада перевищила свої повноваження, перебравши на себе компетенцію Кабінету міністрів України щодо розпорядження землями лісового фонду.

На сьогодні органами прокуратури стосовно виділення згаданих земельних ділянок заявлено 46 позовів, що знаходяться в судах. На розпорядження цією землею судами накладено арешти. Відповідно, відчуження ділянок або будівництво на них – незаконні.

Іншим рішенням Коцюбинська селищна рада виділила 1374 громадянам під будівництво земельні ділянки загальною площею 630 га.

Як зазначив М.ГАВРИЛЮК, фактично, на сесії селищної ради було прийнято рішення про погодження проекту забудови, а не про землевідведення.

У вересні минулого року прокуратурою Київської області подано адміністративний позов до Київського окружного адміністративного суду, де наразі він і перебуває на розгляді.

Таким чином, зазначив М.ГАВРИЛЮК, на сьогодні органи прокуратури вжили вичерпних заходів щодо усунення тих порушень, які допустила Коцюбинська селищна рада. Це питання і надалі перебуває на постійному контролі прокуратури Київської області.

Також М.ГАВРИЛЮК повідомив про те, що Святошинським районним відділом внутрішніх справ міста Києва встановлено й зафіксовано факти самовільної рубки: «Справді, зрубано 46 дерев. Загальна сума збитків становить 238 тис. грн. Особи встановлюються, я думаю, що найближчим часом вони будуть притягнуті до відповідальності».

На запитання журналістів про перспективи знесення фундаментів, а також паркану в лісі, нещодавно встановленого однією із будівельних компаній, заступник генпрокурора наголосив, що на арештованих судами ділянках будь-яке будівництво є незаконним, і правоохоронні органи будуть реагувати на ці факти.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого депутат Київради Олександр БРИГИНЕЦЬ заявив, що селищна рада Коцюбинського вирішила розширити територію населеного пункту за рахунок лісових масивів на північному заході Києва, і відповідне звернення від голови сільської ради надійшло до Київради. За словами депутата, селищна рада направила звернення з вимогою погодити спільну межу, а в разі ненадання відповіді протягом місяця (до 8 березня), селищна рада вважатиме проект таким, що пройшов погодження Київрадою.

Голова КМДА Олександр ПОПОВ 1 березня заявив, що пропозиція селищної ради є неприйнятною.

2 березня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив голові КМДА О.ПОПОВУ і голові Київської облдержадміністрації Анатолію ПРИСЯЖНЮКУ вжити необхідних заходів щодо збереження природного комплексу «Біличанський ліс».

Секретар Київради Галина ГЕРЕГА заявила, що у Київраді створять тимчасову контрольну комісію для вивчення ситуації навколо розширення меж селища Коцюбинське за рахунок земель лісопаркового призначення Києва, що обліковуються за КП «Святошинське лісопаркове господарство», розташованого у межах Біличанського лісу.