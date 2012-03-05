У Деснянському районі презентували проект спортивного комплексу

Київ, 5 березня. УНІАН. За ініціативи Громадської ради при Деснянській райдержадміністрації для мешканців Троєщини відбулася публічна презентація проекту спорудження спортивно-громадського комплексу з благоустроєм та озелененням території по проспекту Маяковського, 40-52.

Як повідомили УНІАН в Деснянській райдержадміністрації, присутнім було представлено проект триповерхового спортивно-громадського комплексу загальною площею 7500 кв. м. з тренажерними залами, залами для командних видів спорту, з трьома басейнами для дорослих, дітей та немовлят, учбовими та тренувальним залами для занять з дітьми, дитячими клубом та ігровою кімнатою, сучасними роздягальнями, душовими тощо.

Проект також передбачає кабінети лікаря та масажу, салон краси, спортивні магазини, заклад громадського харчування.

Інвестором та проектантами на численні прохання мешканців навколишніх будинків передбачено і облаштування прилеглих територій з парковою зоною, двома дитячими майданчиками, фонтаном та парковими скульптурами. За словами проектантів, від загальної площі всієї території під зелену зону відводиться понад 65 % території.

В ході обговорення були надані відповіді на запитання мешканців щодо вжиття заходів безпеки під час будівництва з врахуванням близького розташування навколишніх будинків, розташування парковок та проходів до підземного переходу, умови обслуговування будівлі та паркової зони після введення комплексу в експлуатацію, терміни виконання робіт тощо. Також були надані роз’яснення щодо відвідування комплексу у подальшому, режиму його роботи, комплексу послуг, які надаватимуться, щодо пільг та спеціальних програм для дітей і людей похилого віку.

Загалом, у присутніх на презентації проект викликав зацікавленість і позитивні відгуки. Враховуючи думку мешканців району, Громадська рада підтримала їх побажання щодо першочерговості облаштування паркової зони вже у квітні – травні цього року.

Також Громадська рада вирішила звернутися до органів виконавчої влади, проектантів та інвесторів з клопотанням щодо максимального врахування вимог та клопотань громадськості і мешканців району з питання облаштування території по проспекту Маяковського, 40-52 як на стадії проектування та будівництва, так і під час роботи комплексу.