Голова КМДА зустрінеться з активістками у сфері сімейної політики

6 березня об 11.00 відбудеться зустріч голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова з жінками-матерями – соціально активними у сфері молодіжної та сімейної політики у Києві.

Під час зустрічі очільник КМДА обговорюватиме з соціально-активним жіноцтвом проблеми та перспективи сфери молодіжної та сімейної політики у Києві.

Адреса проведення: зала засідань КМДА (вул. Хрещатик, 36, 5й поверх, к. 514).