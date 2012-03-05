Голова КМДА зустрінеться з активістками у сфері сімейної політики
14:01, 05 березня 2012Київ
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6 березня об 11.00 відбудеться зустріч голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова з жінками-матерями – соціально активними у сфері молодіжної та сімейної політики у Києві.
Під час зустрічі очільник КМДА обговорюватиме з соціально-активним жіноцтвом проблеми та перспективи сфери молодіжної та сімейної політики у Києві.
Адреса проведення: зала засідань КМДА (вул. Хрещатик, 36, 5й поверх, к. 514).
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