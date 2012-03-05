За програмою доступного житла «Київміськбуд» побудує 543 квартири

Київ. 5 березня. УНІАН. Акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» у 2012 році планує ввести в експлуатацію 453 квартири в Києві й 90 квартир - у регіонах за програмою «Доступне житло».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

За словами голови правління АТ ХК «Київміськбуд» Михайла ГОЛИЦІ, зокрема, в рамках програми в столиці цього року планується побудувати 9 житлових будинків на житловому масиві «Позняки-2», по вул. Ушинського, 14-А, просп. Лісковському, 7, просп. Возз`єднання, 21-В, просп. Глушкова, 92-Б, а також 90 квартир у Луганську й Бучі (Київської обл.).

За даними прес-служби, в 2011 році за програмою доступного житла компанія побудувала 309 квартир у Києві, витрати на які становили 180,4 млн. грн., і 46 квартир у регіонах України (Полтаві, Севастополі, Житомирі, Бучі), витрати на які становили 15,07 млн. грн.

Зокрема, в другому мікрорайоні житлового масиву «Позняки», в Дарницькому районі столиці, «Київміськбуд» побудував 256 квартир за програмою доступного житла.

У прес-службі нагадали, що «Київміськбуд» веде забудову житлового масиву «Позняки» з 2008 року. В 2008-2011 рр. на «Позняках-2» введено в експлуатацію 16 житлових будинків на 5154 квартири загальною площею 367 тис. кв. м.

Станом на 3 березня ц.р. на території цього мікрорайону компанія веде будівництво 8 житлових будинків на 2 487 квартир загальною площею 194 тис. кв. м.

Всього в межах ділянки, яку відведено ХК «Київміськбуд» на «Позняках-2», планується побудувати 697,925 тис. кв. м житла на 10 124 квартири. Програмою соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва на 2012 р., на «Позняках-2» передбачено розпочати будівництво дитячого садка й початкової школи на 12 класів. Також за кошти інвесторів «Київміськбуд» має намір побудувати громадський центр. У перспективі в мікрорайоні передбачається будівництво школи мистецтв, загальноосвітньої школи й спортивного комплексу.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді й знаходяться в управлінні Київської міськдержадміністрації.

До холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, в яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

«Київміськбуд» у 2011 році ввів в експлуатацію 259,9 тис. кв. м житла в Україні.