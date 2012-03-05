Київ. 5 березня. УНІАН. З початку року в Києві демонтовано 235 рекламних конструкцій, які були встановлені без дозволів.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Серед демонтованих: 105 вивісок, 39 щитів на фасадах будинків, 28 тимчасових виносних конструкцій, 6 рекламних щитів, які стоять окремо, 4 конструкції на дахах будинків, 2 лайтпостери, а також 45 рекламних засобів інших видів.

Як наголосив заступник голови КМДА Олександр ПУЗАНОВ, концепція розвитку зовнішньої реклами передбачає зменшення кількості носіїв, особливо у центральній історичній частині міста.

“Декілька попередніх років про це йшли розмови, однак число рекламних засобів у столиці тільки збільшувалося. Натомість міська адміністрація на чолі з Олександром ПОПОВИМ доводить свої справи до кінця. Кияни вже мали змогу переконатися у цьому на прикладі повернення до комунальної власності розкраденого майна. Київ позбавиться надмірної кількості реклами, як ми про це неодноразово заявляли», – запевнив він.

О.ПУЗАНОВ додав, що найбільш дієвим засобом боротьби із незаконними конструкціями є демонтаж.

«Робота з виявлення рекламних конструкцій, що встановлені незаконно та у відповідності до Порядку розміщення реклами підлягають демонтажу, проводиться регулярно», – заявив начальник Головного управління з питань реклами Олег ТИТАРЕНКО.

За його словами, найбільш поширеною практикою є розміщення вивісок без відповідних дозволів. Крім того, деякі компанії-оператори зовнішньої реклами, маючи дозвіл на розміщення носія меншого розміру, встановлюють рекламу більшого розміру або замість одного засобу, на який мають дозвіл, встановлюють декілька.

За офіційною інформацією, зараз у Києві нараховується приблизно 19 тисяч рекламних конструкцій. Вони розміщені як на територіях комунальної власності, так і на таких, що є державною чи приватною власністю.

Як нагадує міська влада, з січня до серпня 2012 року в Києві діє мораторій на розміщення зовнішньої реклами. Нові дозволи на розміщення протягом цього терміну не надаються.